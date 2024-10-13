Эксперт объяснил рост числа желающих вступить в БРИКС

Рост популярности организации БРИКС говорит о том, что мировое сообщество стремится к альтернативе гегемонии США. Об этом в беседе с РИА Новости заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько.

«В условиях падения гегемона, конечно, хочется иметь какую-то альтернативу», — подчеркнул эксперт.

На эту альтернативу, по словам Безпалько, можно будет опереться в целях строительства международной экономики без «получения указаний» от гегемона.

До этого сообщалось, что лидеры более 30 стран подтвердили свое участие в саммите БРИКС в Казани, который пройдет 22–24 октября.

Кроме того, ожидается, что в Казань приедут руководители региональных организаций, исполнительных органов соответствующих структур. На саммите в том числе планируется выступление президента Нового банка развития Дилмы Руссефф.

В сентябре помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что на саммите БРИКС в Казани, скорее всего, не произойдет расширения организации.

По его словам, страны — члены БРИКС договорились о том, чтобы на саммите в Казани принять положение о новом статусе: государство-партнер. Такие страны не будут иметь права голоса при принятии ключевых решений в рамках БРИКС. Однако со временем, в случае их активного участия в деятельности организации, они смогут получить приглашение и стать полноправными членами БРИКС.

Ранее сообщалось, что премьер Малайзии примет участие в саммите БРИКС в Казани.