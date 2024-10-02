Премьер Малайзии примет участие в саммите БРИКС в Казани

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим будет участвовать в саммите БРИКС в Казани, который пройдет с 22 по 24 октября. Об этом РИА Новости сообщили в офисе главы малазийского кабмина.

«Ибрагим примет участие в саммите БРИКС», — сообщает агентство.

До этого сообщалось, что Саудовская Аравия примет участие в упомянутом саммите БРИКС.

В сентябре помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что на саммите БРИКС в Казани, скорее всего, не произойдет расширения организации.

По его словам, страны — члены БРИКС договорились о том, чтобы на саммите в Казани принять положение о новом статусе: государство-партнер. Такие страны не будут иметь права голоса при принятии ключевых решений в рамках БРИКС. Однако со временем, в случае их активного участия в деятельности организации, они смогут получить приглашение и стать полноправными членами БРИКС.

Ранее Путин назвал число стран, желающих сотрудничать с БРИКС.