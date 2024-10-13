В Южной Корее оценили вероятность войны с КНДР

КНДР вряд ли на нынешнем этапе отношений с Южной Кореей готова начать войну. Такую оценку ситуации в регионе дал глава управления национальной безопасности администрации президента Республики Корея, экс-министр обороны Син Вон Сик в интервью телеканалу KBS.

«Я считаю, что Северная Корея не начнет войну», — отметил он (цитата по ТАСС).

По словам Син Вон Сика, при этом для Южной Кореи крайне важно обеспечить собственную безопасность и приложить усилия, чтобы КНДР не имела возможности начать боевые действия.

11 октября министерство иностранных дел КНДР заявило, что делает последнее предупреждение Южной Корее и требует прекратить полеты беспилотных летательных аппаратов.

9 октября сообщалось, что власти Северной Кореи намерены укрепить границу с Южной Кореей «прочными оборонительными сооружениями», соответствующее уведомление было отправлено в США. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Отмечалось, что данное решение по укреплению границы с Южной Кореей стало необходимой мерой самозащиты, «сдерживания войны и обеспечения безопасности» КНДР.

Ранее КНДР испытала снаряды для реактивных систем залпового огня.