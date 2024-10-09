КНДР испытала снаряды для реактивных систем залпового огня

Академия национальной обороны КНДР провела контрольные стрельбы снарядов калибра 240 мм для реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Днем ранее северокорейские военные проверили систему автоматической стрельбы и точность попадания управляемых снарядов для РСЗО при ведении огня на максимальную дистанцию в 67 км.

В середине сентября Пхеньян провел испытательные пуски новой РСЗО калибра 600 мм. За испытаниями наблюдал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. По данным ЦТАК, снаряды точно поразили цель — остров в Восточном (Японском) море.

В феврале ЦТАК сообщило, что в КНДР разработан новый управляемый снаряд для реактивных систем залпового огня (РСЗО) калибра 240 мм. Агентство отметило, что разработка управляемого реактивного снаряда калибра 240 мм и системы управления траекторией качественно изменит возможности реактивных систем залпового огня Корейской народной армии и повысит их роль на поле боя.

Ранее в КНДР провели первые комплексные учения по нанесению ядерного контрудара.