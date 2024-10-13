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Харрис осудили за поведение на встрече с избирателями

NYP: Харрис раскритиковали за ее поведение на встрече с избирателями США

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Brian Snyder/Reuters

Кандидат на пост президента США Камала Харрис после неудачного выступления перед избирателями в Аризоне столкнулась с жесткой критикой со стороны американской общественности, Харрис даже не смогла объяснить важность выборов. Об этом пишет New York Post.

«Когда мы думаем о том, что поставлено на карту на этих выборах, — ну, там полно всего!» — сказала Харрис, сразу же рассмеявшись. «Я говорю довольно членораздельно», — добавила она, осознав, насколько некрасноречиво прозвучало заявление.

В ответ на такую речь корреспондент Fox News Джо Конча, как отмечает издание, назвал Харрис «худшим кандидатом в президенты из всех».

Бывший советник Дональда Трампа Стив Кортес заявил, что «Камала Харрис без телесуфлера — худший кошмар Демократической партии», отмечает NYP.

До этого Харрис опубликовала медицинское заключение, в котором ее врач Джошуа Симмонс подтвердил ее «превосходное состояние здоровья» в преддверии предстоящих в ноябре выборов.

Ранее Трамп отказался от новых дебатов с Харрис.

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Выборы в США — 2024
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