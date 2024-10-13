В Молдавии могут отменить итоги президентских выборов, если Санду проиграет

Власти Молдавии могут отменить результаты выборов, если победу одержит оппозиционный блок. Об этом в беседе с РИА Новости заявил политический аналитик Борис Шаповалов.

«Все вопросы, связанные с так называемым сомнительным финансированием определенных политических партий и кандидатов, уголовные дела против оппозиции послужат обоснованием для ЦИК и Конституционного суда для отмены результатов выборов, если победит оппозиционный кандидат, а не Майя Санду», — подчеркнул он.

По словам аналитика, в неблагоприятном для Санду случае властям можно будет утверждать, что итоги выборов сфальсифицированы, поэтому нужны перевыборы.

12 октября в молдавской столице прошел антиправительственный марш с участием сотен человек. Колонна прошла по главному бульвару столицы Молдавии от здания Конституционного суда в сторону администрации президента страны. Участники акции били ложками по кастрюлям и скандировали «Долой Майю Санду».

20 октября в Молдавии пройдут президентские выборы и референдум об одобрении или неодобрении гражданами республики перспектив вступления страны в Евросоюз.

Ранее сообщалось, что ЦИК Молдавии уничтожит бюллетени для участков в трех российских городах.