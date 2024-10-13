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Дзержинского предлагают вернуть на Лубянку

Хамзаев предложил вернуть памятник Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь

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РИА «Новости»

Депутат Государственной думы Султан Хамзаев предложил вернуть памятник основателю Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь, где он стоял до 1991 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Депутат напомнил обстоятельства переноса памятника в парк «Музеон» — на волне развала Советского Союза, после провала путча ГКЧП, жители Москвы самостоятельно пытались повалить памятник, и Моссовет принял решение убрать памятник при помощи строительного крана.

«Историческая справедливость — это восстановить памятник Феликсу Дзержинскому <...> Я считаю, что пришло время восстановить историческую справедливость. Памятник также должен быть включен в число памятников истории и культуры федерального значения. Место этому памятнику на Лубянке. Это наша история, какая бы она сложная ни была», — заявил Хамзаев.

Предложение вернуть памятник на его историческое место неоднократно поступало от российских политиков, в том числе от мэра Москвы Юрия Лужкова. При этом первый президент России Борис Ельцин своим указом лишил статую Дзержинского статуса памятника истории и культуры федерального значения.

До этого глава Новокузнецка Сергей Кузнецов заявил, что он поручил градостроителям и руководителям районов города подумать, где можно установить памятник Иосифу Сталину.

Ранее в Службе внешней разведки России заявили о «либеральном дурмане 90-х».

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