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Бывший разведчик США назвал американскую демократию ложной

Скотт Риттер: американская демократия является ложной

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Rich Schultz/AP

Демократия Соединенных Штатов Америки является ложной. Об этом заявил экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works, пишут «Известия».

«Америка говорила: мы — моральный стандарт, мы — моральный центр мира, мы — демократия. <…> Всё это оказалось ложью. Когда дело доходит до остального мира, мы — диктатура», — подчеркнул Риттер.

Также бывший разведчик привел пример взаимодействия США с мировым сообществом: Вашингтон диктует, что делать, куда идти, отстраняет или накладывает санкции. А затем в Штатах удивляются, почему мировое сообщество больше не поддерживает «американскую гегемонию», добавил Риттер.

В прошлом году Associated Press вместе с центром NORC провело опрос и выяснило, что большинство граждан США не считают, что демократия в государстве отражает интересы его жителей. Только 10% респондентов были уверены, что американская демократия очень хорошо справляется со своими функциями.

Ранее Захарова заявила, что демократия США уйдет на «помойку истории», если будет доказана коррупция в СМИ.

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