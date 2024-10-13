Харрис обвинила Трампа в скрытности насчет своего здоровья

Кандидат на президентских выборах США от Демократической партии и вице-президент США Камала Харрис указала на сокрытие своим оппонентом от Республиканской партии и экс-президентом США Дональдом Трампом данных о своем здоровье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

«Очевидно, что его команда, по крайней мере, не хочет, чтобы американцы видели, кто он такой. Мне ясно, что он и его команда не хотят, чтобы американцы действительно увидели, что он делает и подходит ли он для того, чтобы быть президентом», — заявила Харрис.

Выступая перед журналистами на авиабазе Эндрюс под Вашингтоном, Харрис заявила, что не будет сама строить предположения насчет здоровья Трампа, но считает, что американские избиратели должны сами следить за выступлениями Трампа и оценить остроту его ума.

До этого штаб кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа обвинил вице-президента Камалу Харрис в физической неспособности справиться с требованиями предвыборной кампании.

Ранее Трамп отказался от участия в новых дебатах с Харрис.