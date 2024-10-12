Штаб Трампа заявил о недостаточной выносливости Харрис

Штаб кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа обвинил вице-президента Камалу Харрис в неспособности справиться с требованиями предвыборной кампании. Об этом сообщает РИА Новости.

В заявлении директора по коммуникациям предвыборного штаба Трампа Стивена Чуна отмечается, что кандидат в президенты от республиканцев сохраняет активный график предвыборной кампании, который «не имеет аналогов в политической истории».

Чун утверждает, что Харрис ежедневно демонстрирует, что не имеет достаточной квалификации, чтобы быть президентом США, а ее график менее насыщенный. Поэтому у нее «нет выносливости Трампа», считает представитель кандидата от республиканцев.

12 октября Харрис опубликовала медицинское заключение, в котором ее врач Джошуа Симмонс подтвердил ее «превосходное состояние здоровья» в преддверии предстоящих в ноябре выборов.

10 октября газета The Wall Street Journal писала, что Харрис пытается дистанцироваться от непопулярного главы государства Джо Байдена, однако не может объяснить, чем ее политика будет отличаться от шагов нынешней администрации президента.

Ранее Трамп отказался от участия в новых дебатах с Харрис.