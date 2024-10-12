В офисе Зеленского пообещали показать «план победы» украинцам

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк во время телемарафона пообещал в ближайшие дни представить украинцам «план победы», о котором говорил Владимир Зеленский.

По словам чиновника, западных партнеров ознакомили с конкретными деталями, связанными с политическими, военными, дипломатическими и экономическими вопросами, которые отражены в плане.

«О более широкой презентации для Украины — я думаю, что это вопрос дней. Почему? Потому что это важно, важно понимать, на каком этапе войны, что планируется делать», — сказал Подоляк.

Он выразил уверенность в том, что Зеленскому удастся эффективно презентовать план и объяснить его значимость.

Зеленский планировал представить свой «план победы» западным партнерам на встрече контактной группы по обороне в Рамштайне (Германия). Но 8 октября стало известно, что президент США Джо Байден решил отложить намеченные визиты в Германию и Анголу из-за урагана «Милтон», который надвигался на Флориду. Несмотря на это, в рамках европейского турне на прошлой неделе президент Украины встретился с лидерами Великобритании, Франции, Италии, генсеком НАТО Марком Рютте и канцлером Германии Олафом Шольцем.

Ранее в Раде не поняли «плана победы» Зеленского.