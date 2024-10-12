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Скончался шотландский политик Алекс Салмонд, работавший на RT

Daily Record: Алекс Салмонд скончался в возрасте 69 лет

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Global Look Press

Лидер шотландской партии Alba, бывший первый министр Шотландии и экс-ведущий политического шоу на канале RT Алекс Салмонд скончался в возрасте 69 лет. Об этом сообщает газета Daily Record.

Это случилось после его выступления в Македонии в субботу, 12 октября.

Газета указывает, что Салмонд считается одной из важнейших фигур в политической истории Шотландии последних десятилетий. Он известен как сторонник независимости Шотландии от Великобритании. Под его руководством в 2014 году был проведен референдум по этому вопросу, но 55,3% граждан решили остаться частью королевства и он ушел отставку.

Лидер Лейбористской партии Шотландии Анас Сарвар заявил, что «печальная новость о кончине Алекса Салмонда сегодня станет шоком для всех, кто знал его в Шотландии, по всей Великобритании и за ее пределами».

Салмонд возглавлял Шотландскую национальную партию и занимал пост первого министра Шотландии с 2007 по 2014 год. На телеканале RT в 2017 – 2022 годах он вел политическое шоу Alex Salmond Show.

8 октября сообщалось, что при дворе британского монарха Карла III начали подготовку к его смерти и смене власти. Король борется с онкологическим заболеванием.

Ранее сообщалось, что королева Камилла была против того, чтобы Карл III рассказывал о раке.

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