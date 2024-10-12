В ЕС предупредили о катастрофе при запрете работы БАПОР в Израиле

Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель предупредил о катастрофических последствиях инициативы властей Израиля по запрету работы Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письменное заявление Борреля.

Дипломат отметил, что Евросоюз выражает серьезную обеспокоенность проектом закона по БАПОР, который обсуждается в израильском парламенте.

«ЕС поддерживает призыв генерального секретаря ООН по этому вопросу, разделяет обеспокоенность, что этот законопроект, в случае его утверждения, будет иметь катастрофические последствия, не позволит ооновским агентствам продолжать оказывать услуги, обеспечивать защиту палестинских беженцев на оккупированном Западном берегу реки Иордан, в Восточном Иерусалиме и секторе Газа», — сказано в заявлении Борреля.

По словам дипломата, ЕС продолжит оказывать поддержку БАПОР и другим агентствам ООН.

6 октября комиссия по иностранным делам и безопасности израильского Кнессета (парламент) одобрила законопроект о запрете работы БАПОР на территории Израиля. До этого в Тель-Авиве неоднократно заявляли, что сотрудники агентства ООН якобы связаны с палестинским движением ХАМАС.

5 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударила по зданию центра Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ в секторе Газа, где якобы располагался командный пункт палестинского движения ХАМАС.

Ранее представитель России в ООН обвинил Израиль в нежелании решать конфликт мирным путем.