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Директор Фонда развития Югры уходит в отставку

URA.RU: директор Фонда развития Югры Колупаев уходит в отставку

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Глава правительственного «Фонда развития Югры» Роман Колупаев уйдет в отставку. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник.

«Директор правительственного фонда развития Югры с оборотом в 100 миллиардов рублей Колупаев уходит в отставку. Говорят, что освобождает кресло для одного из топ-чиновников ХМАО», — говорит источник.

Источник предполагает, что данную должность может занять замгубернатора региона Сергей Черняев, если новый глава региона Руслан Кухарук не захочет продлевать его полномочия в составе нового правительства.

До этого сообщалось, что глава совета директоров Национальной ассоциацией участников фондового рынка (НАУФОР) Олег Вьюгин досрочно покидает свой пост, который он занимал более десяти лет.

Вьюгин возглавлял совет директоров НАУФОР с 2010 года. В августе 2023 года его переизбрали на эту должность до 2025 года. Совет директоров ассоциации избирается раз в два года.

Ранее председателя правления Мосбиржи отправили в отставку.

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