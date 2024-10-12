Во Франции рассказали о ситуации на Мартинике

Ситуация на Мартинике, французской заморской территории в Карибском море, где проходили беспорядки, стала спокойнее. Об этом сообщил министр при премьер-министре по делам заморских территорий Франции Франсуа-Ноэль Бюффе, передает franceinfo.

«Ночь (с пятницы на субботу) было скорее спокойной. Я призываю к восстановлению спокойствия. В атмосфере насилия не может быть ни серьезного прогресса, ни серьезных дискуссий», — отметил он.

Первая информация о протестах на Мартинике появилась 19 сентября. Около 50 протестующих подожгли ресторан McDonald's и попытались также поджечь гипермаркет Carrefour. Кроме того, были сожжены 12 автомобилей и разграблены 17 магазинов в городе Фор-де-Франс. Пострадали 14 человек.

Позже сообщалось, что на французской Мартинике в ходе беспорядков пострадали 11 полицейских.

Ранее МИД РФ высказался в связи с протестами на Мартинике.