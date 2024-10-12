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В Кишиневе прошел антиправительственный марш

ТАСС: в Кишиневе прошел антиправительственный марш с участием сотен человек

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Andreea Alexandru/AP

В молдавской столице прошел антиправительственный марш с участием сотен человек. Об этом сообщает ТАСС.

Акция была согласована с мэрией Кишинева, полиция наблюдала, но не вмешивалась в действия демонстрантов.

Колонна прошла по главному бульвару столицы Молдавии от здания Конституционного суда в сторону администрации президента страны. Участники акции били ложками по кастрюлям и скандировали «Долой Майю Санду».

20 октября в Молдавии пройдут президентские выборы и референдум об одобрении или неодобрении гражданами республики перспектив вступления страны в Евросоюз.

11 октября в Приднестровье предложили также провести референдум о вступлении в ЕС, однако власти Молдавии сочли это невозможным, так как они не контролируют территорию непризнанной республики.

Ранее сообщалось, что ЦИК Молдавии уничтожит избирательные бюллетени для участков в трех российских городах.

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