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Президент Польши назвал один из приоритетов страны на время председательства в ЕС

Дуда: евроинтеграция Украины будет приоритетом Польши при председательстве в ЕС

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Kuba Stezycki/Reuters

Евроинтеграция Украины будет одним из приоритетов Польши во время председательства в Европейском союзе. Об этом заявил польский президент Анджей Дуда. Его слова приводит украинское издание УНИАН.

Политик отметил, что вопрос совместной поддержки Украины поднимался неоднократно вместе с другими главами государств. В частности, по его словам, рассматривались варианты действий, направленных на то, чтобы Украина не только пережила вооруженный конфликт, но и быстрее стала членом Евросоюза.

Польша будет председательствовать в Евросоюзе в 2025 году.

В мае Дуда заявлял, что польское председательство в Совете ЕС в первой половине 2025 года должно сосредоточиться на вопросах углубления контактов ЕС с США, евроинтеграции Украины и Молдавии.

10 октября официальный представитель дипломатической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что Европейская комиссия не подтверждает проведение переговоров о вхождении Украины в ЕС без части международно-признанных территорий, то есть без тех территорий, которые она потеряла в ходе российской спецоперации.

Ранее сообщалось, что Евросоюз подготовит Украину к «миру на выгодных условиях».

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