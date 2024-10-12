В Кишиневе прошел «марш кастрюль»

Полиция не пустила участников «марша кастрюль» против действующей власти Молдавии к администрации президента страны. Об этом заявил лидер молодежного движения «Победа молодых» Юрий Витнянский, передает РИА Новости.

По его словам, из-за распоряжения мэра Кишинева Иона Чебана полиция не пустила протестующих к зданию администрации президента.

«В центре проходит другое мероприятие... Мы понимаем, что мэр делает этого для того, что митингующие не могли подойти к зданию, где сидит президент, и высказать свое мнение», — заявил он.

Накануне правительство Молдавии отклонило предложение Приднестровья провести референдум о вступлении в ЕС на территории этой непризнанной республики. До этого доцент кафедры европейского права МГИМО и директор Центра европейской информации Николай Топорнин предположил, что приднестровцы могут выступить против присоединения к Молдавии, но за вступление в Евросоюз.

Ранее молдавский оппозиционер Шор обрадовался референдуму о вступлении страны в ЕС.