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Экс-президент Финляндии предупредил Украину, что ресурсы Запада для нее заканчиваются

Экс-президент Финляндии Ниинистё: ресурсы западной помощи Украине истощаются

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Global Look Press

Бывший президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что ни военного решения конфликта, ни достижения мира на Украине пока не видно, а ресурсы западной помощи для нее истощаются. Его слова приводит издание Yle.

Политик отметил, что поддержка Запада для Украины была масштабной, но ресурсы помощи заканчиваются. По его словам, Россия производит больше оружия, чем использует на Украине. Ниинистё назвал это знаком того, что РФ сосредоточена на наращивании военной мощи.

Экс-президент Финляндии также прокомментировал идею о том, что Украина может получить защиту НАТО и членство только для тех территорий, которые находятся под контролем Киева.

Цель состоит в том, чтобы прекратить боевые действия, даже если Россия продолжает «оккупировать» часть территории Украины, проведение границы НАТО через республику приведет к длительному напряжению между РФ и Западом, заявил Ниинистё.

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