Украинский беспилотник атаковал сотрудников МЧС в ДНР

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал сотрудников МЧС, которые тушили горящий сухостой в Горловке в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает пресс-служба министерства.

«Вернувшись в подразделение, два сотрудника почувствовали себя плохо. Они госпитализированы, сейчас их жизни ничего не угрожает», — отмечается в сообщении.

5 октября беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали пожарную часть МЧС России в Никитовском районе Горловки. Украинские дроны трижды сбросили боеприпасы на территорию пожарной части. Сотрудники подразделения не пострадали, повреждения получили три пожарные автоцистерны.

До этого четыре спасателя попали в больницу с контузией после атаки украинского БПЛА на автоцистерну в Горловке. После ликвидации очага возгорания пожарные заметили приближающийся беспилотник и едва успели спуститься в укрытие.

Ранее ВСУ ударили дроном по автобусу с пассажирами в Горловке.