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В Японии напомнили США о бомбардировках Хиросимы и Нагасаки

Премьер Японии Исиба публично напомнил, что атомные бомбы на страну сбросили США

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U.S. Air Force/AP

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба во время дебатов глав политических партий в преддверии предвыборной кампании о стремлении создать мир без ядерного оружия напомнил об атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки, прямо заявив, что атомные бомбы на японские города сбросила США. Трансляция дебатов ведется на телеканале NHK.

«Я никогда не забуду тот шок, который я испытал, учась в шестом классе младшей школы, когда я увидел кадры последствий атомной бомбы, которую сбросили Соединенные Штаты на Хиросиму», — сказал он.

При этом, отвечая на вопрос о ядерном сдерживании, Исиба отметил, что «нужно подумать и провести обсуждения относительно того, как совместить меры сдерживания и отказ от ядерного оружия».

В августе 1945 года Вооруженные силы США сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. В годовщину событий — 6 и 9 августа — в Хиросиме и Нагасаки каждый год проходят «Церемонии мира», на которых японские политики обычно не упоминают тот факт, что эти бомбардировки были осуществлены американцами.

В августе в Японии заявили, что премьер-министр Кисида обязан добиваться извинений от США.

Ранее депутат заявил, что потребовать от американцев признать решение сбросить атомную бомбу на Японию ошибкой, можно было и раньше.

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