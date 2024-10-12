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В Верховной раде заявили о катастрофе Украины из-за Зеленского

Дубинский: Запад «надул эго» Зеленского, что стало катастрофой для всей Украины

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Запад два года назад умело «надул эго» украинского лидера Владимира Зеленского, что привело страну к катастрофе. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Рады Александр Дубинский, который находится под стражей в СИЗО по подозрению в государственной измене.

«Никто весной 2022 г. не обещал Зеленскому бесконечную поддержку на весь срок войны. Ему просто умело надули эго… Вот так удовлетворение эго одного человека стало катастрофой для всей страны», — подчеркнул он, ссылаясь на мемуары экс-премьера Британии Бориса Джонсона.

По словам Дубинского, сейчас Зеленский пытается доказать, что именно он, а не Украина, должен победить.

До этого Дубинский заявлял, что Зеленский пытается добиться такой ситуации на фронте и таких решений от союзников Киева, чтобы урегулирование украинского конфликта стало невозможным даже с вероятным приходом к власти кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа.

Ранее эксперт рассказал, как Запад передал Зеленскому «нехороший сигнал» по Украине.

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