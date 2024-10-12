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На Украине рассказали о заговоре Зеленского против Трампа

Дубинский: Зеленский хочет сделать так, чтобы Трамп не мог закончить войну

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Jonathan Ernst/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский своими действиями добивается такой ситуации на фронте и таких решений от союзников, чтобы урегулирование украинского конфликта стало невозможным даже с возможным приходом к власти кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей в СИЗО по подозрению в государственной измене.

«Это план превращения войны в бесконечную, которую нельзя будет остановить. Цель плана — сделать так, чтобы с приходом к власти Трампа, он не смог добиться мирного соглашения», — написал он.

10 октября Дубинский заявлял, что глава Белого дома Джо Байден не хочет заниматься реализацией «плана победы» Зеленского.

Недавно украинский лидер назвал закономерной отмену очередного заседания контактной группы стран Запада на авиабазе «Рамштайн» после отказа президента Соединенных Штатов лететь в Германию из-за надвигающегося урагана «Милтон».

Ранее эксперт рассказал, как Запад передал Зеленскому «нехороший сигнал» по Украине.

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