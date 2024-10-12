Украина в перспективе может отказаться от своей непримиримой позиции по возврату территорий, поскольку будущая сделка по урегулированию конфликта «должна быть выгодной» в том числе и для России. Об этом пишет немецкое издание Spiegel cо ссылкой на высокопоставленного киевского чиновника.

«Мы считали, что победой должна стать безоговорочная капитуляция <…> России. Однако без уступок это будет невозможно. Сделка также должна быть выгодной для России», - подчеркнул он.

По мнению неназванного источника в высокопоставленных кругах на Украине, поддержка Киева со стороны Запада будет только снижаться.

До этого бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком заявил, что Украина уже проиграла в конфликте с Россией.

Financial Times писала, что на Украине и у ее западных союзников меняется настроение относительно переговоров с Россией об окончании военного конфликта. Киев ведет закрытые обсуждения возможности сдачи Москве потерянных территорий в обмен на вступление в НАТО и другие гарантии безопасности.

Ранее в США признали, что не смогут помочь Украине.