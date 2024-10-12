Стало известно, как Иран готовится к ответной атаке Израиля

Иранское правительство активизировало срочные дипломатические усилия со странами Ближнего Востока, готовясь к ответной атаке со стороны Израиля. Об этом сообщил телеканал CNN, сославшись на знакомые с ситуацией источники.

По информации журналистов, Тегеран начал терять веру в способность Вашингтона убедить еврейское государство не реагировать на обстрел в начале октября. Речь идет о возможных ударах израильских войск по ядерным и нефтяным объектам в Иране.

В то же время источники обратили внимание, что в последнее время ливанское движение «Хезболла» регулярно подвергается атакам со стороны армии еврейского государства. Из-за этого группировка существенно ослабла.

«Правительство Ирана крайне нервничает и предпринимает срочные дипломатические усилия со странами Ближнего Востока, чтобы оценить, смогут ли они сократить масштабы ответа Израиля», — говорится в материале.

1 октября пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о начале масштабного обстрела еврейского государства со стороны Ирана. Тегеран выпустил по израильской территории сотни ракет.

В качестве причины атаки было названо уничтожение Израилем объектов палестинского движения ХАМАС и ливанского движения «Хезболла».

9 октября министр обороны еврейского государства Йоав Галант рассказал, что его страна готовится нанести по Ирану неожиданный удар. Как он сказал, ответный обстрел будет «предельно точным» и разрушительным.

Ранее в РФ призвали вывести ядерные объекты за рамки ближневосточного конфликта.