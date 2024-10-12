В Турции объяснили, зачем стране участие в БРИКС

Членство в объединении БРИКС даст Турции козыри в общении с Западом. Об этом РИА Новости заявил политический аналитик Серхат Латифоглу.

«У Турции были давние намерения вступить в БРИКС. Не думаю, что Анкара использует это в качестве предмета для торга с Западом, но в некоторой степени, этим можно воспользоваться в отношениях с Западом», — заявил Латифоглу.

Аналитик напомнил о словах главы МИД Турции Хакана Фидана, который заявил, что если бы Брюссель одобрил членство Турции в Европейском союзе, то Анкара не задумывалась бы о том, чтобы искать альтернативы.

Также Латифоглу отметил, что политическое влияние БРИКС постоянно растет, и оно поможет защитить Турцию от экономического давления союзников Анкары на Западе.

До этого политолог-международник Федор Лукьянов заявил, что намерение Турции вступить в объединение БРИКС — политическая игра, рассчитанная на Запад.

Ранее в Турции призвали США пересмотреть позицию по Украине.