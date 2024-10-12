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Глава ШОС заявил о намерении решительно бороться с терроризмом

Чжан Мин: ШОС будет решительно бороться с терроризмом

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) намерена решительно бороться с терроризмом и обеспечивать региональную безопасность. Об этом заявил генеральный секретарь ШОС Чжан Мин, передает «Синьхуа».

«Терроризм — общий враг всего человечества. ШОС, как всегда, будет решительно бороться с терроризмом и обеспечивать региональную безопасность и стабильность», — отметил Мин.

Он также осудил террористический акт в пакистанской провинции Синд и выразил соболезнования пострадавшим, среди которых есть граждане Пакистана и Китая.

«ШОС поддерживает Пакистан в привлечении террористов к ответственности на основании закона», — подчеркнул Мин.

6 октября сообщалось, что в районе международного аэропорта имени Джинны в пакистанском городе Карачи произошел взрыв. Власти подозревают, что сработало самодельное взрывное устройство.

22 сентября мина взорвалась вблизи автомобиля сопровождения посла России в Пакистане. Целью атаки был кортеж с иностранными дипломатами, в числе которых был посол РФ Альберт Хорев.

Ранее ученые выяснили, что изменение климата повлияло на терроризм.

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