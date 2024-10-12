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Президент Ирана призвал Россию активнее противостоять «преступлениям Израиля»

Пезешкиан призвал Россию активнее бороться с «преступлениями Израиля»

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Iranian State Tv/Global Look Press

Иранский президент Масуд Пезешкиан во время встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Ашхабаде призвал РФ активнее противостоять действиям Израиля. Видеозапись выступления главы Ирана опубликовала его пресс-служба.

По мнению Пезешкиана, ситуация на Ближнем Востоке критическая, при этом США и страны Европы мешают деэскалации, а Израиль не признает «никакие международные правовые и гуманитарные рамки».

«Мы [с Владимиром Путиным] обсудили вопросы региона, а именно то, что Россия должна играть более активную роль в отношении преступлений, которые совершает сионистский режим (речь идет об Израиле. — «Газета.Ru») против женщин и детей в Ливане и секторе Газа», — рассказал президент Ирана.

11 октября Путин прибыл с рабочим визитом в Туркменистан. Российский президент выступил на форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития» в Ашхабаде. На полях мероприятия он впервые встретился с Пезешкианом. Президент Ирана при этом выразил надежду на окончательное оформление договора о стратегическом партнерстве с РФ на саммите БРИКС в Казани, который пройдет 22-24 октября. Он также отметил, что в экономическом и культурном плане отношения двух стран «с каждым днем становятся все крепче и крепче».

Ранее Трамп потребовал военный самолет для защиты от Ирана.

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