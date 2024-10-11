СМИ сообщили о планах НАТО пересмотреть отношения с Россией

Министры обороны стран НАТО на следующей неделе начнут пересматривать многолетнюю политику в отношении России. Об этом пишет газета Politico.

Сообщается, что страны альянса якобы намерены провести дебаты внутри альянса и обсудить «Основополагающий акт Россия — НАТО». Помимо этого, они хотят создать новую стратегию с учетом позиций союзников.

Отмечается, что проект будущей стратегии еще не готов.

Накануне британский журнал Prospect со ссылкой на источники писал, что европейские чиновники признают, что Киев медленно теряет позиции в конфликте с Москвой, и опасаются последствий этого.

В НАТО также обеспокоены тем, что украинцы «цепляются» за свои территории, из-за чего конфликт может приобрести характер партизанской войны с «непредсказуемым насилием». В ЕС отмечают, что западные политики уже начинают уставать от украинской повестки и теряют к ней интерес.

Ранее в ЕС предупредили о возможном начале третьей мировой войны.