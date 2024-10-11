Наступление ВСУ на Курскую область не достигло своих целей. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил немецкий журналист Юлиан Репке.

«Говоря о территориальных задачах, украинское наступление не достигло ни одной из своих целей», - подчеркнул он.

В связи с этим журналист отметил, что дальнейшее пребывание ВСУ на территории Курской области может быть поставлено под сомнение.

До этого военный аналитик Михаил Онуфриенко заявлял, что вооруженные силы России продолжают ликвидировать карман, который образовался с момента вторжения украинских войск в Курскую область.

Он добавил, что с военной точки зрения удержание украинской армией позиций в Курской области бессмысленно. Впрочем, противник таким образом облегчает продвижение ВС РФ на других участках фронта.

11 октября замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что российская сторона фиксирует панику в рядах подразделений Вооруженных сил Украины в Курской области.

Ранее Сырский заявил, что Россия перебросила в Курскую область десятки тысяч военных.