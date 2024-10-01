В Киеве заявили, что Украина отходит от целей возвращения к границам 1991 года

«План победы Украины» является отходом от цели возвращения к границам страны 1991 года. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на украинского чиновника.

«Значимость (плана. — «Газета.Ru») заключается в том, что он смещает военные цели Украины от полного освобождения к преломлению войны в пользу Киева», — говорится в публикации.

Источник газеты уточнил, что президент Украины Владимир Зеленский не мог не повторить в плане требование принять страну в НАТО. В противном случае могло бы показаться, что украинские власти смягчают свою позицию по поводу западных гарантий безопасности.

До этого руководитель отдела коммуникаций МИД Швейцарии Николя Бидо заявил, что мирный план президента Украины Владимира Зеленского не единственная инициатива, которую можно обсудить и поддержать.

По его словам, добавил, что Швейцария готова рассмотреть любой мирный план, основанный на международном праве и Уставе ООН.

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