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В ЕС обсудят ситуацию в Грузии

РИА Новости: в ЕС хотят обсудить сложившуюся ситуацию в Грузии

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Zurab Tsertsvadze/AP

Министры по европейским делам стран ЕС намерены обсудить на заседании 15 октября ситуацию в Грузии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источники.

«По инициативе Германии может быть поднят вопрос о ситуации в Грузии», — подчеркнул он.

В начале октября сообщалось, что Евросоюз принял решение не проводить встречи на высоком уровне с представителями грузинского политического руководства.

Посол Европейского союза (ЕС) в Грузии Павел Герчинский заявлял, что при действующей правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» страна никогда не вступит в политическое объединение.

Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявлял, что власти США и ЕС продолжают вмешиваться во внутренние дела и политику стран Южного Кавказа.

Ранее в СВР заявили, что Запад подрывает авторитет РФ в странах глобального Юга.

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