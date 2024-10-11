Министры по европейским делам стран ЕС намерены обсудить на заседании 15 октября ситуацию в Грузии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источники.
«По инициативе Германии может быть поднят вопрос о ситуации в Грузии», — подчеркнул он.
В начале октября сообщалось, что Евросоюз принял решение не проводить встречи на высоком уровне с представителями грузинского политического руководства.
Посол Европейского союза (ЕС) в Грузии Павел Герчинский заявлял, что при действующей правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» страна никогда не вступит в политическое объединение.
Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявлял, что власти США и ЕС продолжают вмешиваться во внутренние дела и политику стран Южного Кавказа.
Ранее в СВР заявили, что Запад подрывает авторитет РФ в странах глобального Юга.