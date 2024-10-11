Президент Ирана охарактеризовал отношения с Россией

Отношения между Ираном и РФ являются дружескими и стратегическими. Об этом сказал президент Ирана Масуд Пезешкиан российскому лидеру Владимиру Путину во время двусторонней встречи глав государств в Ашхабаде, передает РИА Новости.

«Более того, наше экономическое и культурное сотрудничество становится крепче с каждым днем», — сказал он.

Пезешкиан также отметил, что позиции обоих государств касательно различных международных повесток на мировой арене являются схожими.

Путин пригласил президента Ирана Масуда Пезешкиана посетить РФ с официальным визитом в рамках двусторонней встречи в Ашхабаде.

До этого Путин на встрече с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в Ашхабаде заявил, что Москва и Тегеран часто сходятся в оценке международных событий.

Он также отметил, что Россия и Иран активно работают вместе на международной арене.

Ночью 11 октября Путин прибыл с рабочим визитом в Туркменистан. Российский президент выступил на форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития» в Ашхабаде. Форум посвящен 300-летию со дня рождения туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги. Путин на российском автомобиле «Аурус» приехал на площадку, где его встретил президент Туркмении Сердар Бердымухамедов.

Ранее Путин пригласил, участников форума в Ашхабаде на саммит БРИКС.