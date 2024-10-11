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Подоляк ответил на вопрос о разрешении бить вглубь России

Советник ОП Украины Подоляк: мы имеем право бить вглубь России любым оружием

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Efrem Lukatsky/AP

В офисе президента (ОП) Украины Владимира Зеленского уверены, что у украинской армии есть полное право бить вглубь территорий РФ любым оружием. Об этом изданию Die Welt заявил советник ОП Михаил Подоляк.

«Это не вопрос разрешения. По международному праву мы ведем оборонительную войну и имеем право напасть на «страну-агрессора» любым оружием», — заявил он.

При этом он добавил, что не может прямо ответить на вопрос, было ли дано Вооруженным силам Украины (ВСУ) разрешение бить вглубь России.

Незадолго до этого издание The Independent сообщало, что переговоры премьер-министра Великобритании Кира Стармера с президентом Украины Владимиром Зеленским об ударах вглубь России британскими ракетами Storm Shadow не дали результата.

В свою очередь генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, который также присутствовал на встрече, подчеркнул, что обсудил с лидерами двух стран вопрос ударов вглубь территорий РФ, однако позиция Североатлантического альянса по этому вопросу не изменилась.

Ранее на Украине рассказали, когда могут снять запрет на удары ракетным оружием вглубь России.

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