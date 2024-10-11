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Премьер Грузии назвал последствия антироссийских санкций для Тбилиси

Премьер Грузии Кобахидзе: санкции против России привели бы к коллапсу экономики

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KobakhidzeOfficial/facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

Если бы Грузия ввела прямые санкции против России по требованию западных стран и местной оппозиции, это привело бы к коллапсу экономики республики и последующей отставке властей. Об этом заявил грузинский премьер Ираклий Кобахидзе. Его слова цитирует газета «Взгляд».

Он напомнил, что доля Грузии во внешней торговле РФ составляет всего 0,3%.

«Никакого воздействия на Россию наши прямые санкции не оказали бы, а неминуемые ответные санкции вызвали бы падение грузинской экономики сначала на 10%, а в пессимистическом прогнозе — на 18%», — подчеркнул Кобахидзе.

Он напомнил, что во время пандемии коронавируса грузинская экономика просела на 6,5%.

«Легко представить ситуацию при минус 10% или минус 18%», — заключил политик.

В конце сентября Кобахидзе заявил, что власти республики сделают все, чтобы избежать «второго фронта» в конфликте с Россией. По его словам, единственная цель грузинской оппозиции, которая хочет вернуть власть на парламентских выборах 26 октября, — «через неделю начать боевые действия».

Ранее Грузия увидела в действиях США нападение на страну.

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