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В Кремле оценили способность Маска стать посредником между РФ и США

Песков: Маск вряд ли может стать посредником между Россией и США

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что американский предприниматель Илон Маск вряд ли может стать посредником для урегулирования вопросов между РФ и США. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

«Не знаю, пока никаких признаков для этого он не подавал. Поэтому тут я не знаю, вряд ли», — сказал Песков.

До этого Песков отмечал, что диалог России с нынешней администрацией США практически не осуществляется. Песков также отметил, что период, когда республиканец Дональд Трамп был президентом США, сопровождался значительными противоречиями и напряженностью, но между государствами был диалог.

6 октября американский миллиардер Илон Маск появился на предвыборном митинге Дональда Трампа в Пенсильвании. Бизнесмен сначала встретился с экс-президентом США и его кандидатом на пост вице-президента Джей Ди Вэнсом за кулисами. При этом на Маске была черная бейсболка с надписью: «Сделаем Америку снова великой». По пути на митинг в Батлере также можно было увидеть рекламный щит с фото основателя Space X и Tesla и лозунгом: «На Маска уповаем».

Ранее Маск рассказал, почему не стал включать для ВСУ Starlink над Крымом.

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