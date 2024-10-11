Политолог оценил идею Приднестровья провести референдум о вступлении в ЕС

Доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин заявил, что настроения граждан Приднестровья по поводу присоединения к Европейскому союзу неясны. В беседе с «Лентой.Ru» он предположил, что приднестровцы могут выступить против присоединения к Молдавии, но за вступление в Евросоюз.

Эксперт подчеркнул, что жителей Приднестровья волнует вопрос, связанный с перспективами членства Молдавии в ЕС. Он привел данные, согласно которым более 60 процентов населения республики выступает за то, чтобы вступить в Евросоюз. Статистических данных о ситуации в Приднестровье нет, уточнил эксперт.

«Можно предположить, что часть приднестровцев скажут, что мы не хотим войти в состав Молдавии. Но их тоже манит перспектива присоединения к ЕС. Это и безвизовый режим, и возможности заниматься бизнесом, и образование», — сказал Топорнин.

11 октября министерство иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики выступило с предложением о проведении референдума о вступлении в Евросоюз на территории непризнанного государства. В ведомстве добавили, что референдум может быть проведен на основе взаимных договоренностей сторон, с привлечением наблюдателей и при условии, что мировое сообщество будет учитывать мнение населения Приднестровья.

Ранее Румыния резко ответила России после заявления о планах аннексировать Молдавию.