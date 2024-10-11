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Сийярто ответил журналисту, назвавшему его визит в Россию провокацией

Сийярто указал на место журналисту из ФРГ, назвавшему поездку в РФ провокацией

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Global Look Press

Венгрия сама может решить, в каком мероприятии должны участвовать ее министры. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей республики Петер Сийярто, отвечая немецкому журналисту ZDF, назвавшему его визит в Россию провокацией в адрес Европейского союза, передает РИА Новости.

«Это суверенное право страны — решать, в каком мероприятии министры принимают участие, а в каком — нет. Вы не можете диктовать нам, никто не может», — сказал он.

Сийярто добавил, что Будапешт требует вежливого и уважительного обращения к себе, поскольку участие министров в международных мероприятиях является суверенным правом страны.

Министр также отметил, что не боится давления со стороны Евросоюза из-за своих поездок в Россию. Он раскритиковал европейские страны за «эгоизм и лицемерие», утверждая, что они не могут обойтись без российских ресурсов.

Кроме того, Сийярто высказался о дискуссиях по украинскому конфликту внутри ЕС. Как он сказал, страны — члены регионального содружества имеют множество разногласий, при этом интеллектуальный уровень организуемых ими обсуждений «не очень высок».

Ранее в правительстве Венгрии усомнились в способности Украины одолеть Россию.

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