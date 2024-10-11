Помощник Шаманова заявил, что расстрелянный Аликхаджиев — не его коллега

Бывший зампред правительства Ингушетии Шерип Аликхаджиев не работает помощником депутата Госдумы и бывшего генерала ВДВ Владимира Шаманова. Об этом «Газете.Ru» заявил помощник депутата Владимир Мицкевич.

«Нам ничего неизвестно, Владимир Анатольевич в командировке. Я помощник Шаманова. Нет, Аликхаджиев — нет», — сказал Мицкевич.

До этого СМИ сообщили, что покушение на Аликхаджиева произошло в подмосковном Одинцово в поселке Лапино. Неизвестный дважды выстрелил в бывшего чиновника и скрылся. Как пишет Telegram-канал Mash, пострадавший находится в реанимации. Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям.

СМИ называли Аликхаджиева соратником бывшего президента Чеченской Республики Ахмата Кадырова, в Чечне он возглавлял администрацию Шалинского района. Занимал должности первого заместителя председателя Государственного совета Чечни, а позднее заместителя председателя правительства Ингушетии. В 2002 году агентство РИА Новости писало, что в доме Аликхаджиева было обнаружено «значительное количество оружия и боеприпасов», тогда возбуждалось дело по статье 222 УК РФ — «незаконное приобретение и хранение оружия».

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что на него планировалось покушение.