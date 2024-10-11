Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Помощник Шаманова заявил, что расстрелянный Аликхаджиев — не его коллега

Помощник Шаманова опроверг, что расстрелянный в Одинцово Аликхаджиев — помощник депутата

close
Илья Питалев/РИА «Новости»

Бывший зампред правительства Ингушетии Шерип Аликхаджиев не работает помощником депутата Госдумы и бывшего генерала ВДВ Владимира Шаманова. Об этом «Газете.Ru» заявил помощник депутата Владимир Мицкевич.

«Нам ничего неизвестно, Владимир Анатольевич в командировке. Я помощник Шаманова. Нет, Аликхаджиев — нет», — сказал Мицкевич.

До этого СМИ сообщили, что покушение на Аликхаджиева произошло в подмосковном Одинцово в поселке Лапино. Неизвестный дважды выстрелил в бывшего чиновника и скрылся. Как пишет Telegram-канал Mash, пострадавший находится в реанимации. Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям.

СМИ называли Аликхаджиева соратником бывшего президента Чеченской Республики Ахмата Кадырова, в Чечне он возглавлял администрацию Шалинского района. Занимал должности первого заместителя председателя Государственного совета Чечни, а позднее заместителя председателя правительства Ингушетии. В 2002 году агентство РИА Новости писало, что в доме Аликхаджиева было обнаружено «значительное количество оружия и боеприпасов», тогда возбуждалось дело по статье 222 УК РФ — «незаконное приобретение и хранение оружия».

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что на него планировалось покушение.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами