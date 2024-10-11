Раскрыты мотивы Вучича при подписании антироссийской декларации

Несмотря на громкие заявления, которые часто были направлены на поддержку России, президент Сербии Александар Вучич вынужден сидеть на двух стульях и действовать в интересах своей страны. Тот факт, что он подписал антироссийскую декларацию под давлением Запада, подтверждает его поездка в Хорватию – совершать ее по своему желанию он не мог, заявил 360.ru политолог и журналист Юрий Светов.

Сербия окружена членами Евросоюза, в том числе Болгарией, Венгрией, Румынией и Хорватией. Вучич вынужден лавировать как в делах внешней политики, так и внутренней – это связано с тем, что общество страны расколото на две части. Молодежь стремится в ЕС, а пожилые люди помнят о дружбе с РФ и хотят ее сохранить. Президент должен балансировать между этими стремлениями, объяснил эксперт.

Кроме того, Запад мог сильно надавить на Вучича, который даже съездил в Хорватию, с которой после развала Югославии Сербия воевала, отметил Светов.

«Но он поехал. Значит, на него так надавили со стороны Запада, что он решил это сделать. Я не исключаю того, что со временем ему придется сделать окончательный выбор», — подчеркнул политолог.

В пример он привел Армению – по его мнению, она также сидит на двух стульях, желая получать «пряники от России», и при этом в политике налаживает отношения с Западом и портит с ОДКБ. Все это – реалии современности, в которой США и их партнеры постоянно давят на небольшие страны, считает Светов.

Эксперт также предсказал реакцию России на действия Вучича. В том числе может настать момент, когда Сербии понадобится помощь, но РФ ее не окажет, заключил он.

Напомним, Вучич поставил свою подпись под Дубровицкой декларацией, осуждающей проводимую Москвой военную операцию на Украине. Также впервые за восемь лет не поздравил с днем рождения президента РФ Владимира Путина. В России последовали первые реакции на это, подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Вучич объяснил подписание антироссийской декларации по Украине.