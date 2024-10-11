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В Приднестровье предложили провести референдум о вступлении в ЕС

В ПМР хотят проведения референдума о вступлении в ЕС на своей территории

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МИД Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) предложил провести референдум о вступлении в Евросоюз на территории непризнанной республики. Комментарий ведомство опубликовано на его сайте.

Референдум по членству в ЕС состоится в Молдавии 20 октября.

В МИД Приднестровья отметили, что с момента анонсирования референдума в конце 2023 года республика была открыта к обсуждению параметров волеизъявления своих жителей и ожидала «адекватных подходов» от Молдавии.

Однако Кишинев все эти годы «действует стандартно, целенаправленно отсекая жителей Приднестровья от реального участия в политической жизни этой республики», ему неинтересно мнение жителей ПМР, подчеркнули в ведомстве.

«В связи с планами соседней Молдовы проигнорировать позицию приднестровского народа, даже не попытавшись предложить открыть участки для голосования на территории Приднестровья, отмечаем, что для получения реального мнения всех приднестровцев считаем вполне возможным проведение референдума об отношении к Евросоюзу на своей территории», — говорится в заявлении МИД.

Референдум может быть организован на основе договоренностей сторон, с участием наблюдателей и при готовности мирового сообщества учитывать мнение населения Приднестровья, добавили в министерстве.

В начале октября сообщалось, что большинство опрошенных жителей Молдавии проявляют интерес к евроинтеграции страны.

Ранее в Молдавии прошел марш против евроинтеграции.

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