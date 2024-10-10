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Зеленский отверг обсуждения о прекращении огня с Россией

Зеленский: Украина не обсуждала с Западом прекращение огня в конфликте с Россией

Владимир Зеленский заявил, что Украина не обсуждала с западными союзниками возможность прекращения огня в конфликте с Россией. Его слова приводит «Интерфакс-Украина».

Украинский лидер отметил, что в последнее время в СМИ появлялась информация о том, что он поехал на Запад говорить о прекращении огня. Зеленский назвал эту информацию «неправдой».

До этого итальянская газета Corriere della Sera сообщала, что украинский лидер Владимир Зеленский готов к прекращению огня по сложившейся линии фронта без признания потери Украиной территорий, в обмен Киев хочет гарантии безопасности Запада.

Отмечается, что на такой шаг Киев готов пойти в обмен на «некоторые обязательства Запада». Речь идет о гарантии безопасности со стороны Соединенных Штатов по образцу тех, что американцы предоставили Японии, Южной Корее и Филиппинам, отмечала газета.

В свою очередь агентство Bloomberg писало, что тяжелое положение ВСУ на поле боя, приближение президентских выборов в США и «напряженные» бюджеты западных союзников Киева побудили Запад серьезнее рассматривать вариант урегулирования конфликта путем переговоров.

Ранее американский офицер раскрыл две главные проблемы Зеленского.

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