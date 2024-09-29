Захарова раскрыла, что в кулуарах ГА ООН говорят о политике США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в Telegram-канале, что в кулуарах Генассамблеи ООН обсуждают превращение Госдепартамента США в бюро по раздаче боеприпасов.

«В ооновских кулуарах обсуждают, что Госдеп США превратился в бюро по раздаче боеприпасов, и американская дипломатия сама себя дисквалифицировала», — написала Захарова.

В ночь на 26 сентября стало известно, что президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму $375 млн. В документе подчеркивается, что до $375 млн будут направлены в виде оборонных единиц и услуг министерства обороны, а также обучения. В новый пакет вошли кассетные бомбы, боеприпасы для HIMARS и артиллерии, а также ракеты Javelin, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.

В числе прочего Байден принял решение передать Украине управляемые дальнобойные боеприпасы AGM-154 Joint Standoff Weapon (JSOW). Это планирующие авиабомбы, которые работают по типу «выстрелил и забыл»: после запуска их не надо дополнительно корректировать и наводить. В снарядах встроена система GPS, их могут оснастить и тепловизионной инфракрасной головкой самонаведения.

Ранее Лавров заявил о необходимости запуска арбитража в отношении США.