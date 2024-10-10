Зеленский рассказал Макрону об очередных проблемах у ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают «большой дефицит» некоторой военной техники, тогда как на передовой в Донбассе сложилась сложная ситуация. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский после встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном, передает Bloomberg.

«Зеленский заявил, что его армия сталкивается с нехваткой военной техники, и подтвердил планы провести в следующем месяце второй саммит, чтобы добиться прекращения конфликта с Россией», — говорится в сообщении.

По данным агентства, украинский лидер обратился к Макрону с просьбой «оказать поддержку» перед саммитом. Отвечая на вопросы журналистов, Зеленский рассказал, что представил французскому президенту «план победы», отметив, что Украине «не достаточно того, что поставляет Франция».

Среди прочего Зеленский заявил, что прекращение огня не является темой обсуждения с европейскими лидерами.

До этого Associated Press сообщало, что украинский президент провел переговоры с лидерами Великобритании, Франции, а также Италии и генсеком НАТО Марком Рютте. Зеленский прибыл в Лондон 10 октября для обсуждения «мирного плана».

После этого украинский лидер должен встретиться с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине в пятницу, 11 октября, а после отправится в Италию, где встретится с премьер-министром страны Джорджей Мелони.

Ранее Алаудинов заявил, что Зеленского «вряд ли оставят в живых».