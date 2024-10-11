Блинкен резко осудил Китай

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил лидерам стран Юго-Восточной Азии, что Вашингтон озабочен «все более опасной и незаконной» деятельностью КНР в Южно-Китайском море. Его слова приводит Associated Press.

«Мы очень обеспокоены все более опасной и незаконной деятельностью Китая в Южно-Китайском море, которая привела к ранениям людей, вреду судам стран АСЕАН [Ассоциация государств Юго-Восточной Азии] и противоречит обязательствам по мирному разрешению споров», — сказал Блинкен.

Кроме того, он заявил о необходимости сохранять «общую приверженность защите стабильности в Тайванском проливе».

23 сентября президент США Джо Байден заявил, что Пекин «продолжает вести себя агрессивно» в Южно-Китайском море. По его словам, КНР также проверяет американские власти в Восточно-Китайском море. Помимо этого, глава Белого дома упомянул Южный Китай, Южную Азию и Тайваньский пролив.

19 сентября Военно-морские силы (ВМС) США обнародовали план подготовки к ведению вероятных военных действий против КНР к 2027 году.

Ранее в Китае не исключили возможности конфликта в Южно-Китайском море.