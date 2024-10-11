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Стало известно, сколько россиян поддерживают Израиль

Россияне считают, что Москве стоит поддержать Иран в конфликте с Израилем

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Четверть опрошенных россиян считают, что в конфликте на Ближнем Востоке Москве необходимо принять сторону Ирана и других арабских государств. Это следует из результатов опроса среди читателей проекта Новости Mail, посвященного годовщине начала боевых действий между Израилем и ХАМАС и обострению обстановке в регионе, который есть у «Газеты.Ru».

Согласно исследованию, 44% опрошенных россиян считают, что Москва не должна занимать ни чью сторону в конфликте. В то же время 41% респондентов поддержали арабские страны, 8% отдали предпочтение Израилю.

Оценивая возможное вмешательство России в конфликт, 27% считают, что Москве стоит принять участие в его урегулировании, 22% участников опроса указали, что скорее следует, чем не следует. 25% россиян выразили мнение, что следует полностью отстраниться от конфликта на Ближнем Востоке, 18% — скорее отстраниться, чем нет.

23 сентября 2024 года Израиль объявил о начале «упреждающей наступательной операции» против шиитского движения «Хезболла» в Ливане под кодовым названием «Стрелы севера». «Хезболлу» поддержал Иран, в первые дни запустив в сторону Израиля несколько сотен ракет.

7 октября министр обороны США Ллойд Остин обсудил по телефону с главой министерства обороны Израиля Йоавом Галантом «дестабилизирующие действия» Ирана на Ближнем Востоке, а также военные операции в Ливане и секторе Газа.

Ранее в Европарламенте захотели признать Израиль террористическим государством.

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