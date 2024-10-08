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В Европарламенте захотели признать Израиль террористическим государством

Депутат ЕП Браун призвал объявить Израиль террористическим государством

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Oded Balilty/AP

Депутат Европейского парламента (ЕП) от правой партии «Польская конфедерация» Гжегож Браун призвал объявить Израиль террористическим государством. Об этом пишет портал Euractiv.

Он заявил, что Израиль «должен быть объявлен и считаться террористическим государством». По оценке Брауна, премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху и его «мясники» являются крупнейшей и самой преступной террористической организацией.

Признание Израиля государством-террористом поможет урегулировать конфликт в секторе Газа, считает политики. Он напомнил, что еврейское государство уже давно оккупирует сектор Газа, а официальные лица страны называют палестинцев животными и нелюдями. Соответствующие высказывания сравнимы с риторикой офицеров СС, подчеркнул Браун.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Жестокий конфликт в регионе продолжается больше года, в его орбиту постепенно вовлекаются соседние страны.

Ранее Трамп посоветовал Израилю поумнеть.

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