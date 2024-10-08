В Европарламенте захотели признать Израиль террористическим государством

Депутат Европейского парламента (ЕП) от правой партии «Польская конфедерация» Гжегож Браун призвал объявить Израиль террористическим государством. Об этом пишет портал Euractiv.

Он заявил, что Израиль «должен быть объявлен и считаться террористическим государством». По оценке Брауна, премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху и его «мясники» являются крупнейшей и самой преступной террористической организацией.

Признание Израиля государством-террористом поможет урегулировать конфликт в секторе Газа, считает политики. Он напомнил, что еврейское государство уже давно оккупирует сектор Газа, а официальные лица страны называют палестинцев животными и нелюдями. Соответствующие высказывания сравнимы с риторикой офицеров СС, подчеркнул Браун.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Жестокий конфликт в регионе продолжается больше года, в его орбиту постепенно вовлекаются соседние страны.

Ранее Трамп посоветовал Израилю поумнеть.