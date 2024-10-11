Россияне оценили вероятность начала третьей мировой войны

Почти половина опрошенных россиян не верят, что третья мировая война начнется на Ближнем Востоке из-за арабо-израильского конфликта. Об этом свидетельствуют результаты опроса среди читателей проекта Новости Mail, посвященного годовщине начала боевых действий между Израилем и ХАМАС, который есть у «Газеты.Ru».

Согласно исследованию, 38% респондентов высказали мнение, что при дальнейшем развитии конфликта на Ближнем Востоке возможно начало новой мировой войны. Однако 45% участников опроса отвергли начало глобального конфликта из-за арабо-израильского противостояния. 17% предпочли не отвечать на вопрос.

7 октября 2024 года — годовщина начала конфликта между радикальным палестинским движением ХАМАС и Израилем. Год назад тысячи вооруженных боевиков ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Ранее Трамп посоветовал Израилю поумнеть.