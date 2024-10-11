Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленский показал свой «план победы» еще одному европейскому лидеру

Зеленский показал свой «план победы» премьеру Италии Мелони

close
Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский ознакомил премьер-министра Италии Джорджу Мелони с так называемым «планом победы», отдельно поблагодарив Рим за поставку систем ПВО. Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х.

«Представил план победы председателю Совета министров Италии Джордже Мелони. Мы очень продуктивно обсудили сегодня все аспекты плана. Главное — это усилить позиции Украины и наши отношения с ближайшими партнерами таким образом, чтобы мы создали необходимые условия, необходимую справедливую атмосферу для честной дипломатии», — написал Зеленский.

Он отдельно поблагодарил Италию за военную поддержку, в том числе за поставку систем ПВО. Украинский лидер также отметил, что стороны обсудили «подготовку нового пакета помощи» Киеву. По его словам, «очень ценно иметь таких надежных друзей», как Италия.

Накануне Владимир Зеленский заявил, что Украина не обсуждала с западными союзниками возможность прекращения огня в конфликте с Россией. Украинский лидер отметил, что в последнее время в СМИ появлялась информация о том, что он поехал на Запад говорить о прекращении огня. Зеленский назвал эту информацию «неправдой».

Ранее кот Ларри с Даунинг-стрит сбежал со встречи с Зеленским.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами