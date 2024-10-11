Зеленский показал свой «план победы» еще одному европейскому лидеру

Президент Украины Владимир Зеленский ознакомил премьер-министра Италии Джорджу Мелони с так называемым «планом победы», отдельно поблагодарив Рим за поставку систем ПВО. Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х.

«Представил план победы председателю Совета министров Италии Джордже Мелони. Мы очень продуктивно обсудили сегодня все аспекты плана. Главное — это усилить позиции Украины и наши отношения с ближайшими партнерами таким образом, чтобы мы создали необходимые условия, необходимую справедливую атмосферу для честной дипломатии», — написал Зеленский.

Он отдельно поблагодарил Италию за военную поддержку, в том числе за поставку систем ПВО. Украинский лидер также отметил, что стороны обсудили «подготовку нового пакета помощи» Киеву. По его словам, «очень ценно иметь таких надежных друзей», как Италия.

Накануне Владимир Зеленский заявил, что Украина не обсуждала с западными союзниками возможность прекращения огня в конфликте с Россией. Украинский лидер отметил, что в последнее время в СМИ появлялась информация о том, что он поехал на Запад говорить о прекращении огня. Зеленский назвал эту информацию «неправдой».

Ранее кот Ларри с Даунинг-стрит сбежал со встречи с Зеленским.