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Politico оценила шансы Украины на исполнение ее просьб о поддержке

Politico: шансы на исполнение просьб Зеленского о поддержке Украины крайне малы

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Global Look Press

Шансы на исполнение просьб президента Украины Владимира Зеленского по дальнейшей поддержке страны крайне малы. Об этом сообщает газета Politico.

Зеленский отправляется в 36-часовое турне по крупнейшим европейским столицам, стремясь убедить лидеров Великобритании, Франции, Италии и Германии, а также нового генерального секретаря НАТО предложить дополнительную военную помощь стране. Издание рассмотрело пять главных запросов украинского лидера.

Определенная форма обязательств на пути к членству в НАТО является важной частью плана Зеленского по прекращению конфликта, но получить четкое приглашение в ближайшее время будет непросто.

Хотя НАТО заявило, что Украина намерена вступить в альянс в один прекрасный день, конкретных сроков не указано, поскольку США и Германия возглавляют группу скептиков, обеспокоенных принятием Киева. Вместо этого украинская сторона приступила к подписанию двусторонних соглашений о безопасности с различными союзниками, однако они не предоставляют ничего похожего на гарантии безопасности, предоставляемые членством в альянсе.

Шансы на вступление Украины в НАТО, считает издание, практически нулевые.

Такие же шансы и на планы «подтянуть» западных союзников — в первую очередь Польшу и Румынию — поближе к линии фронта, чтобы они использовали свои средства ПВО для сбивания российских беспилотников и ракет.

Помимо этого, Зеленский активно настаивает на пересмотре ограничений, не позволяющих Украине поражать цели на территории России с помощью западного оружия. Столицы опасаются, что разрешение на глубокие удары может спровоцировать более масштабный конфликт.

Германия, несмотря на давление, упорно отказывается разрешить отправку своих мощных крылатых ракет Taurus. Уговорить Берлин украинскому лидеру вряд ли получится.

При этом Politico отмечает высокие шансы на привлечение инвестиций в украинскую военную промышленность. Такие западные оборонные компании, как Rheinmetall, Nammo и Saab, уже договорились о некоторых формах местных производственных программ для артиллерии и бронетехники.

Ранее Зеленский рассказал Макрону об очередных проблемах у ВСУ.

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